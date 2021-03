Roma: ruba borsa all'interno di un bar, bloccato da poliziotto libero dal servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approfittando di un suo momento di distrazione, ha rubato la borsa ad una donna all'interno di un bar e poi è scappato inseguito da un gruppo di persone che avevano assistito al fatto. E' accaduto nel popoloso quartiere africano a ridosso di viale Libia. A notare il fuggi fuggi di questo strano gruppo di persone, un poliziotto, libero dal servizio, a passeggio con la moglie e il figlio di pochi anni. L'agente, in servizio presso la divisione Polizia scientifica del polo Tuscolano, quando ha capito che qualcosa non tornava, si è messo all'inseguimento dell'uomo bloccandolo poco dopo all'interno di un giardino di un'abitazione privata. 35 anni, cileno, Z.F., già gravato dalla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato quindi accompagnato presso gli uffici del commissariato Vescovio, dal poliziotto a diporto e dalla pattuglia intervenuta sul posto e, al termine degli accertamenti è stato arrestato per furto aggravato. La borsa contenente denaro, documenti, telefono cellulare ed altri effetti personali è stata riconsegnata alla donna vittima dello scippo. (Rer)