Francia: terzo ospedale in un mese vittima di attacco informatico

- Il centro ospedaliero di Oloron Sainte Marie, nel sud-ovest della Francia, è stato colpito da un attacco informatico, il terzo contro un ospedale francese nell'ultimo mese. Sugli schermi dell'istituto, che conta 321 posti letto, è apparsa una richiesta di ricatto da 50 mila dollari in bitcoin. L'attacco è cominciato l'8 marzo e ha costretto il personale a ritornare ad utilizzare carta e penna per gestire documenti e operazioni. La cellula responsabile della pirateria informatica di Pau si è recata sul posto insieme ad alcuni agenti dell'Agenzia nazionale della sicurezza dei sistemi di informazione (Anssi). Sul caso è stata aperta un'inchiesta per tentata estorsione. (Frp)