Roma: 22 enne straniero “occupa” il Tempio di Ercole perché non sa dove dormire

- Ha scelto Il Tempio di Ercole in piazza Bocca della Verità a Roma come sua dimora per passare le fredde notti d’inverno. La presenza del 22enne del Burkina Faso, senza fissa dimora, all’interno della struttura monumentale è stata segnalata agli agenti della polizia che, ieri mattina, sono intervenuti nell’area archeologica per “sfrattare” il giovane che ha reagito al tentativo degli agenti di farlo uscire, è stato arrestato per resistenza.(Rer)