Georgia: Zurabishvili accoglie nomina Danielsson come mediatore fra maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente georgiana, Salome Zurabishvili, ha accolto con favore la nomina di Christian Danielsson, attuale Capo della rappresentanza della Commissione europea in Svezia, per mediare i colloqui tra il governo e l'opposizione. “Questo è un segnale forte che l'Europa continua a lavorare per la stabilità e lo sviluppo democratico in Georgia. Invito ancora una volta entrambe le parti a mettere il Paese al primo posto e a lavorare per evitare una polarizzazione della società”, ha scritto su Twitter la presidente. Da tempo in Georgia è in corso una crisi politica che ha causato il boicottaggio dei lavori parlamentari da parte dell’opposizione. La situazione è degenerata ulteriormente in seguito all’arresto del presidente del Movimento nazionale, Nika Melia, uno dei principali leader dell’opposizione, una decisione molto contestata anche a livello internazionale. (Rum)