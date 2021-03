Scuola: Bianchi firma decreto per ampliamento offerta formativa, via libera ai primi 62 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il decreto che definisce i criteri e i parametri per l'utilizzo dei 61.944.000 euro destinati all'ampliamento dell'offerta formativa, che saranno utilizzati dalle scuole anche per mettere in campo azioni mirate in risposta alle criticità determinate dalla pandemia, soprattutto nelle aree maggiormente disagiate del Paese. Lo riferisce un comunicato stampa. "È un primo importante intervento per ampliare l'offerta didattica che pone particolare attenzione al contrasto delle povertà educative e della dispersione scolastica: le risorse saranno utilizzate per garantire la maggiore equità, qualità e capacità di inclusione del Sistema nazionale di istruzione e formazione", sottolinea il Ministro dell'Istruzione, Professor Patrizio Bianchi. "Ci saranno altri finanziamenti - prosegue il Ministro - che ci consentiranno di costruire, anche grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un grande Piano nazionale sulle povertà educative, per garantire la massima inclusione e pari diritti alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, indipendentemente dalle loro condizioni di partenza, così come prevede la nostra Costituzione. Questa sarà una delle principali linee strategiche del mio mandato". Con riferimento al decreto firmato, 40 milioni di euro saranno finalizzati, in particolare, al contrasto della dispersione scolastica, all'eliminazione dei divari territoriali, alla promozione dell'inclusione e delle pari opportunità delle studentesse e degli studenti. Quasi 22 milioni di euro saranno dedicati a progettazioni speciali e innovative, di carattere nazionale - anche d'accordo con Enti qualificati - per favorire il successo formativo, la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie, il contrasto del bullismo. (Com)