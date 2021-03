Indonesia: Covid, tre località di Bali diventano "zone verdi" per i turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre delle principali mete dei turisti internazionali nell'isola di Bali, in Indonesia, sono state formalmente classificate "zone verdi" dal governatore di quella provincia ieri, 9 marzo. Lo riferisce la stampa indonesiana, secondo cui l'annuncio segna un passo importante nell'ambito dei piani per la riapertura di Bali al turismo internazionale nel prossimo futuro. Le tre località oggetto del provvedimento sono Ubud, Sanur e l'area di Nusa amministrata dall'Indonesia Tourism Development Corporation (Itdc). Il governatore di Bali, Wayan Koster, ha spiegato che nelle tre aree verrà applicata la nuova strategia "Covid-19 safe travel". La decisione, assunta con l'approvazione dei ministeri di Salute e Turismo dell'Indonesia, comporta l'inserimento delle tre località turistiche nel programma per i corridoi di viaggio sicuri in entrata e uscita dal Paese. Nelle prossime settimane il governatore Koster intende dare avvio alla vaccinazione di tutte le persone che risiedono e lavorano nelle tre località. (Fim)