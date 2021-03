Russia-Cina: firmato memorandum per la realizzazione di una stazione lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia hanno firmato un memorandum d'intesa che prevede la realizzazione congiunta di una Stazione scientifica internazionale sulla superficie della Luna. Lo ha annunciato la corporazione statale russa per le attività spaziali, Roscosmos. Il direttore generale di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, e il responsabile dell'Amministrazione spaziale nazionale cinese, Zhang Kejian, hanno preso parte in videoconferenza ad una cerimonia per la firma del memorandum di cooperazione in rappresentanza dei rispettivi governi. Secondo quanto dichiarato a "Interfax" dall'ambasciatore cinese in Russia, Zhang Hanhui, il memorandum è stato preparato in conformità con un accordo tra le rispettive agenzie spaziali per la cooperazione alla creazione di un centro dati congiunto per l'esplorazione dello spazio lunare e profondo. (Rum)