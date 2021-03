Giordania: Covid, governo sospende didattica in presenza in tutte le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena un mese dopo aver reintrodotto la didattica in presenza a scuola e in università, il governo della Giordania ha nuovamente chiuso tutti gli istituti e raccomandato la didattica a distanza, a causa di un forte aumento dei contagi da Covid-19. Lo ha annunciato il ministro giordano dell’Istruzione, dell’Educazione superiore e della Ricerca scientifica, Mohammed Khair Abu Kadis. I corsi universitari saranno sospesi fino al primo aprile. Secondo il ministro dell’Informazione e portavoce del governo, Sakhar Duddin, il governo è in procinto di adottare nuove misure restrittive a fronte del rapido aumento dei casi. Le prime classi avevano riaperto i battenti, dopo quasi un anno di chiusura, lo scorso 7 febbraio. Sabato scorso, 6 marzo, il ministero di Amman aveva annunciato che 3.429 persone tra insegnanti e studenti avevano contratto il virus dopo la riapertura. Ieri in tutto il Paese sono stati registrati 7.072 nuovi casi e 59 nuovi decessi, per un totale di 5.046 morti e 442.202 contagi dall’inizio della pandemia. (Res)