Italia-Francia: ambasciatore Masset, vogliamo attirare investimenti dall'estero

- "Sui rapporti tra Italia e Francia a volte l'informazione è stata un po' a senso unico, facendo emergere una sorta di chiusura. Ma quando si guarda alla realtà i dati sono molto chiari: in Francia gli investimenti stranieri rappresentano il 31 per cento del Pil, in Italia il 20 per cento. Sulla base di queste cifre si può dire che la Francia è più aperta agli investimenti stranieri e in particolare con l'Italia". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia dal 2017, che conosce profondamente il nostro paese, e nelle settimane decisive per il futuro dell'Europa con la definizione del Next Generation Ue, lancia un messaggio di forte 'attrazione' degli investimenti italiani oltralpe e allo stesso tempo di condivisione degli obiettivi di fondo. "La nostra - spiega - è una politica di attrazione degli investimenti, e l'ambiente è molto favorevole: siamo il secondo mercato europeo, abbiamo logistica e infrastrutture di primo livello, un apparato amministrativo efficiente, e questo è importante perché crea le condizioni di messa in sicurezza degli investimenti. La manodopera è giovane, e molto qualificata - abbiamo nel paese più di un milione di ingegneri - e nella fascia di età 24-34 anni i laureati sono molti più della media Ue. E poi una leadership nella ricerca, che crea molte opportunità per le imprese che arrivano". (segue) (Res)