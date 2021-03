Italia-Francia: ambasciatore Masset, vogliamo attirare investimenti dall'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre "la tassazione delle imprese è stata ridotta in Francia. Del 33,33 per cento nel 2019, l'IS sarà del 25 per cento nei 2022. Inoltre il governo francese ha messo in campo riforme che puntano a ridurre i costi di produzione delle imprese che non sono connessi alle loro performance economiche con l'obiettivo di rafforzare la loro competitività". L'ambasciatore rileva inoltre che "il governo ha ridotto del 50 per cento il tasso del Cvae (contributo sul valore aggiunto delle imprese), un'imposta sulla produzione basata sul fatturato delle imprese (simile all'Irap). Accanto a questo c'è il credito d'imposta sulla ricerca, che permette di detrarre le spese dalle tasse: è un oggettivo acceleratore degli investimenti. E noi vogliamo investimenti, in particolare degli italiani". "Le imprese italiane - conclude Masset - sanno quanto è aperta la Francia che, lo ricordo, è la prima destinazione di investimenti in Europa (seguita da Spagna e Germania). Le imprese cercano un ambiente favorevole, e un alto tasso di complementarietà specie in alcuni settori, penso per esempio al farmaceutico. L'obiettivo è essere vicini ad un bacino di manodopera qualificata e ai centri di ricerca. L'Italia è molto attiva e la crisi non ha fermato questo processo". (Res)