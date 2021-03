Recovery: europarlamentare Tinagli, accelerare sulle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardo con fiducia e come una buona notizia alla valutazione del ministro Daniele Franco riguardo agli effetti del Recovery plan indicati come superiori a 3 punti di pil". Lo ha detto a "Il Foglio - Inserto" Irene Tinagli, presidente della commissione Problemi economici e monetari del Parlamento europeo, che parte da uno dei cambiamenti più invocati, anche in questi giorni, quello che dovrà riguardare la Pubblica amministrazione: "Sicuramente quando si parla di riforma della Pa non possiamo sempre declinarla come è stato fatto in passato e cioè sempre e solo in termini di tagli, perché poi ne vediamo anche gli effetti, e ci ritroviamo con interi settori che sono sguarniti". Quanto al cammino italiano verso il piano visto dall'Europa, "alcuni pilastri sono comuni a tutti e si vede uno sforzo comune in cui le differenze sono davvero minime. Sarà soprattutto sul fronte delle riforme che si differenzieranno perché ciascuno ha le proprie debolezze strutturali su cui intervenire". (segue) (Res)