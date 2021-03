Recovery: europarlamentare Tinagli, accelerare sulle riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito invece alla questione della governance, "il regolamento e le linee guida della Commissione chiedono che ci sia un referente in grado di assumere le responsabilità anche politiche delle scelte che vengono fatte e che abbia anche i mezzi per gestire e coordinare questo piano e c'era una preferenza perché si utilizzassero risorse umane esistenti, uffici che avessero già al loro interno l'esperienza nella gestione di fondi e piani complessi europei come quello che attendiamo a breve". "Poi certo - aggiunge - gli stati sono liberi di organizzarsi, ma incardinare il Recovery plan all'interno del Mef, con un ruolo di coordinamento degli altri ministeri, mi sembrava sin dall'inizio la cosa più naturale. E' ciò che la Francia ha fatto subito. Poi ovviamente va coinvolto il Parlamento, oltre alle parti sociali e alle amministrazioni locali". "E mi fa piacere - conclude Tinagli - e nel Parlamento europeo abbiamo lottato perché venisse inserito esplicitamente nel regolamento del Recovery, che Draghi abbia ripetuto che anche la parità di genere è tra gli obiettivi, anche perché Draghi è persona di poche parole ma molto attendibili". (Res)