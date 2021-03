Covid: Salvini, ad aprile si riapra dove si può

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 7 aprile, giornata mondiale della salute, potrebbe essere la data perfetta per riaprire piscine e palestre dove i dati lo consentono. Sono contrario a un lockdown nazionale: bisogna agire a livello locale dove c'è una recrudescenza del virus, ma nelle zone gialle, o nella Sardegna bianca, dobbiamo mandare un messaggio di speranza e pianificare le riaperture", dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Libero Quotidiano". La campagna di vaccinazione procede a rilento. "Finalmente alla guida del Mise c'è Giancarlo Giorgetti: sui vaccini ha fatto più lui in 15 giorni che Arcuri in tanti mesi. L'Europa, dopo gravi ritardi, ha iniziato l'esame di Sputnik V, mi risulta che le autorità russe sarebbero disponibili a produrre il vaccino in Italia, le autorità indiane sono disponibili a collaborare per AstraZeneca e ragioniamo anche con Israele. Adesso il nuovo commissario per l'emergenza è il generale Figliuolo: non si occuperà di primule o mascherine cinesi di dubbia efficacia. Dobbiamo velocizzare per tornare a vivere". (segue) (Res)