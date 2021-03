Covid: Salvini, ad aprile si riapra dove si può (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governatori leghisti come Solinas in Sardegna e Zaia in Veneto spingono per il passaporto vaccinale. "Non ho capito a che cosa dovrebbe servire: chi non lo possiede non viaggia? Facciamo i tamponi prima di partire, non servono patentini. La libertà di vaccinarsi o meno va salvaguardata, soprattutto ci sono persone che per motivi di salute non possono vaccinarsi e mi preoccupa che una specie di patentino possa discriminare o mettere all'indice i non vaccinati". Le autorità russe intanto hanno chiesto all'Ema pubbliche scuse per aver paragonato il vaccino Sputnik alla 'roulette russa'. "Hanno ragione. Non è il momento di fare ironia, piuttosto Bruxelles spieghi perché le consegne ritardano. Se i contratti sono stati scritti male sarà colpa di qualcuno o no?", ha concluso Salvini. (Res)