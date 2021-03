Cina-Usa: stampa, Washington conferma impegno diretto per incontro fra tra alti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato che i diplomatici cinesi e statunitensi sono "direttamente impegnati" in colloqui in merito a un incontro di alto livello in Alaska. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post". "Ovviamente ci saranno una serie di impegni che il presidente e la sua squadra di sicurezza nazionale avranno con la Cina e altri Paesi della regione nei mesi e negli anni a venire", ha spiegato ieri, 9 marzo, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, quando le è stato chiesto di confermare se l'incontro avrà luogo. "Siamo direttamente coinvolti. Ci sono una serie di questioni di cui ovviamente abbiamo parlato con i cinesi durante questi impegni. Non ci tratteniamo sulle nostre preoccupazioni, ma cerchiamo anche opportunità per lavorare insieme", ha detto. (segue) (Cip)