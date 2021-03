Cina-Usa: stampa, Washington conferma impegno diretto per incontro fra tra alti diplomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano, che cita una persona informata sulla questione, l'incontro proposto ad Anchorage coinvolgerebbe il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il direttore dell'ufficio della Commissione centrale degli affari esteri cinese Yang Jiechi. I colloqui potrebbero includere anche il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. L'incontro rappresenterebbe lo scambio di più alto livello tra le due parti da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica a gennaio. I legami tra Stati Uniti e Cina sono precipitati al livello più basso degli ultimi decenni sotto l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump. Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin si stanno preparando a visitare il Giappone e la Corea del Sud la prossima settimana nell'ambito degli sforzi di Biden per dimostrare una precoce attenzione diplomatica sull'Asia. I voli sull'Oceano Pacifico da parte di funzionari statunitensi spesso comportano scali in Alaska. (segue) (Cip)