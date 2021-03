Cina-Usa: stampa, Washington conferma impegno diretto per incontro fra tra alti diplomatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia cinese sostiene che l'onere di riparare i legami spetti agli Stati Uniti dopo azioni che "hanno minato gravemente le relazioni bilaterali". "Gli Stati Uniti hanno una responsabilità maggiore nel prendere l'iniziativa in termini di azione", ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian in un recente incontro con la stampa. Il team di Biden ha evitato la retorica dura che Trump ha usato contro Pechino, ma ha anche posto una maggiore enfasi sullo sviluppo di una risposta alleata alla Cina. Biden ha in programma nei prossimi giorni di partecipare alla prima riunione dei leader di stato del gruppo noto come Quad, che comprende anche Australia, India e Giappone, e Pechino ha criticato la partnership come uno sforzo per contenere la sua influenza. All'inizio di questo mese Blinken ha descritto i rapporti con la Cina come la prova decisiva del secolo. L'approccio degli Stati Uniti alla nazione asiatica sarà "competitivo quando dovrebbe esserlo, collaborativo quando potrà e oppositivo quando deve", ha detto. (Cip)