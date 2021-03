Turchia-Qatar: ministro Esteri Cavusoglu oggi e domani in visita a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, si recherà oggi in Qatar per una visita di lavoro. Lo riferisce un comunicato della diplomazia di Ankara. La visita, che durerà fino a domani, giunge dopo il tour condotto nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri turco nell’Asia centrale, ovvero in Turkmenistan, Uzbekistan e Kirghizistan. Durante la visita a Doha Cavusoglu dovrebbe discutere con funzionari qatarioti degli ultimi sviluppi a livello regionale e internazionale, inclusa la situazione della Siria e l’avanzamento del processo politico nel Paese. Si tratta della seconda visita in un mese del ministro degli Esteri turco nell’emirato del Golfo, dove Cavusoglu si è recato anche lo scorso 11 febbraio. (Tua)