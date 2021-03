Ue-Usa: commissaria Vestager sostiene alleanza democrazie per la tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager, sostiene l'iniziativa degli Stati Uniti per un'alleanza delle democrazie per la tecnologia al fine di far fronte alla Cina come rivale sistemico. Intervistata dal quotidiano “Handelsblatt”, Vestager dichiara: “Abbiamo bisogno del nucleo per un'alleanza di democrazie ai massimi livelli, perché la rivalità di sistema in cui ci troviamo è strettamente legata alla corsa tecnologica”. Tale rivalità proviene in via principale dalla Cina, la cui politica è “molto più ambiziosa e molto più globale”, evidenzia la commissaria europea per la Concorrenza. Secondo Vestager, le tecnologie digitali sono un elemento centrale in questa competizione, in quanto essenziali “per il funzionamento dei regimi autoritari”. Allo stesso tempo, Vestager auspica un consenso tra Ue e Usa per la regolamentazione di gruppi come Google, Amazon e Facebook. Al riguardo, la commissaria europea per la Concorrenza osserva che, con l'amministrazione Biden, la posizione degli Stati Uniti sull'industria tecnologica è cambiata e “ciò consente nuove discussioni". Vestager rimarca poi di non essere convinta dalle proposte avanzate dalla Germania per un allentamento della normativa dell'Ue in materia di concorrenza, funzionale a costituire campioni industriali europei in grado di competere meglio con le aziende cinesi, sostenute dallo Stato. Al riguardo, Vestager dichiara: “Non si può scegliere un elemento del sistema cinese e dire che lo vogliamo anche noi, dovremmo lasciare ai cinesi essere cinesi”. (Geb)