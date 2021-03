Imprese: bielorussa Grodno Azot negozia contratto con Maire Tecnimont per impianto fertilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda bielorussa Grodno Azot ha confermato che si sta lavorando alla sigla di un contratto con Maire Tecnimont per la costruzione di un impianto di produzione di fertilizzanti azotati. La società bielorussa ha così confermato le dichiarazioni in merito rilasciate dall’ambasciatore italiano a Minsk, Mario Baldi. Secondo quanto riportato, il progetto ha un valore di circa 1,3 miliardi di euro, stando a quanto dichiarato dall'ambasciatore, il governo bielorusso sta cercando dei finanziamenti per realizzare l’impianto. Tra i potenziali partner anche la compagnia russa Gazprom.(Rum)