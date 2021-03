Hong Kong: Covid, iniziate oggi somministrazioni vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Hong Kong sono iniziate oggi le vaccinazioni contro il coronavirus con il vaccino Pfizer-BioNTech. Secondo l'emittente locale "Rthk", sette centri – a Sai Ying Pun, Sai Wan Ho, Kowloon Tong, Kwun Tong, Lai Chi Kok, Sheung Shui e Yuen Long – stanno ora somministrando le dosi, in questa fase iniziale per i gruppi prioritari. Molti di coloro che hanno prenotato appuntamenti per oggi presso il centro di Kowloon Tong sono residenti stranieri. Ieri, il ministro responsabile del programma di vaccinazione, Patrick Nip, ha minimizzato le preoccupazioni delle ultime settimane secondo cui il vaccino prodotto dall'azienda cinese Sinovac potrebbe non essere adatto per gli anziani, affermando che gli esperti hanno concluso che "i benefici superano i rischi". (segue) (Cip)