Hong Kong: Covid, iniziate oggi somministrazioni vaccino Pfizer-BioNTech (2)

- Alcuni esperti della salute hanno messo in guardia contro l'uso del vaccino Sinovac su persone di età pari o superiore a 60 anni, dicendo che non ci sono dati clinici sufficienti per dimostrare che sia efficace e sicuro per gli anziani. Parlando a un programma dell'emittente "Rthk", Nip ha ammesso che non ci sono molti dati clinici disponibili, ma ha sottolineato che non significa che il vaccino Sinovac non possa essere utilizzato sugli anziani. Secondo il produttore le persone di età pari o superiore a 18 anni possono ricevere il suo vaccino, che crea una certa quantità di anticorpi negli ultracinquantenni. Nip concorda sul fatto che gli anziani siano un gruppo ad alto rischio e dovrebbero avere la priorità a ricevere la vaccinazione. (segue) (Cip)