Hong Kong: Covid, iniziate oggi somministrazioni vaccino Pfizer-BioNTech (3)

- Nip non ha risposto direttamente alla domanda sul motivo per cui il governo non garantisce che agli anziani siano inoculati solo vaccini che si sono dimostrati sicuri ed efficaci, ma ha detto che ci sono stati gravi incidenti anche all'estero tra persone che hanno ricevuto dosi di vaccino di diverse altre aziende farmaceutiche. Il ministro ha ribadito che le persone che hanno malattie croniche che non sono sotto controllo non dovrebbero vaccinarsi e chiunque non sia sicuro di dover assumere una dose dovrebbe consultare il proprio medico. Nip ha affermato di comprendere che le persone possano avere preoccupazioni sui vaccini, ma ha sottolineato che gli esperti esamineranno ogni singolo caso di possibili effetti collaterali gravi e riferiranno le loro valutazioni al pubblico. Riguardo alle eventuali circostanze che potrebbero indurre il governo a sospendere il programma di vaccinazione, Nip ha detto che gli esperti continueranno a valutare se i benefici complessivi superano i rischi. (Cip)