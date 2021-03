Russia: Rostelecom rilascerà app per raccogliere dati biometrici dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rostelecom, azienda telefonica russa, rilascerà presto l'app mobile Biometrics attraverso cui i cittadini potranno inviare e registrare in modo indipendente i propri dati biometrici. "Sulla base dei dati biometritici, i cittadini russi saranno in grado di pagare dei servizi attraverso il riconoscimento facciale, partecipare a eventi di massa negli stadi, firmare dei contratti con gli operatori di telefonia mobile, ricevere servizi notarili e superare a distanza gli esami intermedi nelle università", ha riferito la società telefonica all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Il lancio dell'applicazione è una delle misure prese in fase di valutazione da parte del governo russo per intensificare la raccolta di dati dei cittadini da inserire nel registro unificato del sistema biometrico. Secondo il quotidiano “Kommersant”, non si esclude inoltre che il governo possa introdurre delle "misure amministrative", come il rifiuto di accesso in remoto a una serie di servizi pubblici in caso di assenza di dati biometrici. Il sistema biometrico unificato è stato lanciato a luglio del 2018 su iniziativa della Banca centrale e del ministero delle Finanze: a Rostelecom è stato affidato il ruolo di operatore di questo strumento. Dal mese scorso nel sistema sono registrati circa 164 mila russi, ma l’obiettivo del governo è portare questo numero a 70 milioni di persone entro due anni. (Rum)