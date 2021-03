Sardegna: emergenza Covid, si va verso la proroga di un anno dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà, con ogni probabilità prorogato di un anno in Sardegna lo stato d'emergenza legato alla pandemia. Quello attualmente in vigore scadrà venerdì 12 marzo. In Commissione Autonomia del Consiglio regionale l'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis ha proposto una proroga di altri dodici mesi, per la campagna vaccinale. Si tratta di una misura contenuta in un disegno di legge all'esame della commissione, relativo ad azioni di contrasto del rischio sanitario, e che definisce in modo più preciso il ruolo del presidente della Regione come organo di vertice della Protezione civile regionale e, ancora, differenzia le funzioni della sala operativa integrata della Protezione civile regionale (Sori) da quella unificata e permanente (Soup) che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodi di elevato pericolo di incendi boschivi. Si punta a far arrivare il disegno di legge in aula con procedura d'urgenza. (Rsc)