Regno Unito: accuse Ue su divieto esportazione vaccini anti Covid "completamente false"

- Il Regno Unito ha risposto alle accuse provenienti dal presidente del Consiglio europe, Charles Michel, di aver bloccato l'esportazione di vaccini anti Covid-19 verso l'Unione europea, definendole "completamente false". Secondo quanto riporta l'emittente televisiva "Bbc", il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, avrebbe scritto a Michel per tenere il punto, e un rappresentante dell'Ue sarebbe stato convocato da Whitehall per "ulteriori discussioni". È la seconda volta quest'anno che il Regno Unito e l'Unione europea si ritrovano ai ferri corti per questioni legate alla produzione e distribuzione di vaccini anti Covid. Nel mese di gennaio, l'Unione europea ha introdotto un nuovo sistema di controllo delle esportazioni di vaccini per contrastare le preoccupazioni relative alla disponibilità dei preparati sul continente, richiedendo di fatto che le case produttrici avessero l'autorizzazione di Bruxelles prima di procedere con qualsiasi esportazione all'infuori dell'Ue. La decisione aveva generato un acceso conflitto diplomatico tra le due parti, dato che per garantire il funzionamento di tale meccanismo Bruxelles aveva previsto l'introduzione di controlli alla frontiera irlandese sulle esportazioni di vaccini anti Covid, per poi tornare quasi immediatamente sui propri passi dopo pesanti critiche su entrambi i lati della Manica. (Rel)