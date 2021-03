Indo-Pacifico: leader Quad discuteranno diplomazia vaccinale per contenere influenza cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio potrebbe rappresentare un ulteriore passo per la progressiva formalizzazione del Quad verso una vera e propria alleanza regionale, un processo sollecitato dal Giappone e promosso anche dall'amministrazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump. Tra i paesi in questione, l'Australia in particolare ha investito nel Quad un grande capitale politico e diplomatico: Canberra fatica a mantenere una relazione equilibrata con la Cina, prima potenza asiatica, che è ancora destinataria del 30 per cento dell’export australiano. La crescente influenza di Pechino nel Pacifico Meridionale, e la crisi diplomatica innescata negli scorsi anni dalle influenze politiche indebite imputate alla Cina dall’Australia, ha spinto quest’ultima a intraprendere con convinzione la strada del contenimento strategico, dipendente però dalla comunione d’intenti tra le principali potenze democratiche regionali. (Git)