Giappone-Usa: ministeriale "2+2", nota conclusiva farà riferimento esplicito alla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende ospitare il primo ministro del Giappone Yoshihide Suga alla Casa Bianca già nel mese di aprile. Lo ha riferito il 7 marzo il sito d'informazione "Axios", secondo cui Suga sarà il primo leader straniero ad incontrare Biden di persona: dal suo insediamento alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio, Biden si è infatti confrontato con capi di Stato e di governo solamente in video conferenza, a causa della crisi pandemica globale. Se si concretizzerà, l'incontro del mese prossimo tra i due leader darà ulteriore enfasi all'alleanza tra Stati Uniti e Giappone, cruciale per Washington nel conteso di un deciso riorientamento verso il contenimento strategico della Cina. Secondo "Axios" i piani per la visita di Suga a Washington non sono stati ancora ultimati, e l'imminente quarta ondata globale di coronavirus potrebbe costringere a rinviare l'incontro alla tarda primavera. (segue) (Git)