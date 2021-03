Giappone: le Olimpiadi di Tokyo non apriranno agli spettatori stranieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha annunciato lo scorso 26 febbraio la revoca dello stato di emergenza pandemica per sei prefetture del Paese. L'allentamento dello stato di emergenza non ha riguardato però l'area metropolitana di Tokyo, dove il governo attende ulteriori segnali di un sensibile miglioramento della situazione sanitaria. Lo stato di emergenza in vigore in Giappone sino alla fine del mese scorso interessava in tutto dieci prefetture; il primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato il ritorno alla normalità ad Aichi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo e Fukuoka, in anticipo rispetto al 7 marzo, data inizialmente prevista per la scadenza del provvedimento straordinario. (segue) (Git)