Usa: prorogato di due mesi lo spiegamento della Guardia nazionale a Washington

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha prorogato di altri due mesi lo spiegamento della Guardia nazionale a Washington, su richiesta del dipartimento di Polizia della capitale. Lo ha annunciato il portavoce del Pentagono, John Kirby. La Guardia nazionale, schierata in forze dopo l'assalto del 6 gennaio scorso a Capitol Hill, per garantire la sicurezza della cerimonia di insediamento del presidente Joe Biden, è poi rimasta a presidiare una capitale blindata, dove diverse aree sensibili restano delimitate da barriere, recinzioni e filo spinato. Kirby ha spiegato che i militari rimarranno a Washington almeno sino al prossimo 23 maggio, anche se il contingente verrà ridimensionato a 2.300 uomini. "Durante questo periodo di permanenza esteso, i funzionari della Difesa lavoreranno con la Polizia della Capitale per ridurre progressivamente la presenza della Guardia nazionale compatibilmente con le condizioni". Nei mesi scorsi la presenza delle Forze armate a Washington ha alimentato polemiche, sia da parte di quanti accusano la nuova amministrazione di aver militarizzato la capitale, sia per il trattamento riservato ai militari, che in alcune occasioni sono stati costretti a dormire all'addiaccio, e cui sono state servite razioni alimentari avariate. (Nys)