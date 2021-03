Usa: coronavirus, l'Alaska apre alle vaccinazione di tutti i maggiori di 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dell'Alaska, Mike Dunleavy, ha annunciato ieri, 9 marzo, la revoca di tutti i requisiti per l'accesso prioritario alla somministrazione dei vaccini contro la Covid-19, rendendoli disponibili a tutti i residenti dello Stato di età superiore a 16 anni. L'Alaska diventa così il primo Stato Usa a superare la fase di somministrazione del vaccino ai soli soggetti a rischio. Il governatore ha specificato che tutti i cittadini Usa residenti in Alaska di età superiore a 16 anni potranno ricevere il vaccino prodotto da Pfizer, mentre quelli sviluppati da Johnson & Johnson e Moderna saranno riservati ai maggiori di 18 anni. "Questo è un passo storico e un primato nazionale per l'Alaska, ma non dovrebbe sorprenderci", recita una nota del governatore repubblicano di quello Stato. "Non potrei essere più orgoglioso della risposta dell'Alaska (alla crisi pandemica). Dal divenire il primo stato ad offrire test diagnostici su basta scala, al mantenimento di uno dei tassi di mortalità più bassi del Paese, sino alla distribuzione dei vaccini a ciascun cittadino dell'Alaska lo richieda, siamo arrivati a questo punto lavorando assieme". L'Alaska, che conta una popolazione di 730mila abitanti, ha registrato dall'inizio della pandemia 57.304 contagi e 301 decessi. (Nys)