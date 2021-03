Kosovo: fonti stampa, possibile voto di fiducia a governo Kurti il 25 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo dovrebbe votare la fiducia al nuovo governo guidato da Albin Kurti del movimento Vetevendosje il prossimo 25 marzo. Lo ha riferito il quotidiano "Koha Ditore" sottolineando come il partito abbia raddoppiato il numero di voti delle elezioni precedenti e si è assicurato tanti seggi quanti quasi tutti gli altri partiti messi insieme. Il portavoce di Vetevendosje Perparim Kryeziu non ha commentato le possibili date per il voto sul nuovo governo ma ha affermato l'invito a prendere parte alla coalizione sarà esteso solo ad alcuni parlamentari che rappresentano le minoranze ma non quella serba. Vetevendosje ha già ricevuto il sostegno di due di questi parlamentari, Elbert Krasniqi ed Emilia Rexhepi, mentre altri due del Partito democratico turco potrebbero votare la fiducia al governo Kurti. (segue) (Alt)