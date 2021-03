Kosovo: presidente ad interim Osmani, nuovo governo si coordinerà con amministrazione Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito kosovaro Vetevendosje, Albin Kurti, ha risposto nei giorni scorsi alle lettere di congratulazioni per la vittoria alle elezioni, ricevute in precedenza dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nella sua lettera Kurti non ha accennato all'apertura dell'ambasciata a Gerusalemme e ha accettato l'invito di Netanyahu a visitare Israele. Israele e Kosovo hanno stabilito formalmente le loro relazioni diplomatiche il primo febbraio riconoscendo Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Ma la mossa è stata criticata dalla Turchia e dall'Unione europea. Nei giorni scorsi Kurti ha ospitato l'ambasciatore turco a Pristina e ha detto che il suo futuro governo riconsidererà la decisione di aprire l'ambasciata a Gerusalemme dopo aver verificato la documentazione del governo uscente. In una lettera che Netanyahu ha inviato a Kurti pubblicata dal partito Vetevendosje, il primo ministro israeliano ha invitato Kurti a visitare Israele e ad inaugurare l'ambasciata a Gerusalemme. "Attribuisco molta importanza alla decisione del Kosovo di aprire la sua ambasciata a Gerusalemme e non vedo l'ora di ospitarvi in ​​Israele per la sua inaugurazione", ha detto Netanyahu nella sua lettera. (segue) (Alt)