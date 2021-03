Romania-Turchia: ministro Difesa riceve omologo turco, focus su cooperazione all'interno della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Romania, Nicolae Ciuca, ha ricevuto oggi l'omologo della Turchia, Hulusi Akar che sta effettuando una visita ufficiale in Romania. Secondo un comunicato del ministero di Bucarest, l'incontro ha incluso questioni relative alla situazione della sicurezza internazionale e regionale, gli sforzi degli alleati per rafforzare la posizione deterrente e di difesa della Nato, concentrandosi sul fianco orientale, nonché sulle questioni dell'agenda Ue-Turchia. All'inizio dell'incontro, Ciuca ha presentato un messaggio di cordoglio al suo interlocutore per le perdite subite dall'Esercito turco la scorsa settimana, a seguito dello schianto di un elicottero. Allo stesso tempo, il ministro romeno ha sottolineato l'importanza della partecipazione coerente della Turchia con personale nelle strutture multinazionali in Romania, in particolare nelle posizioni all'interno del comando del corpo multinazionale sud orientale e ha apprezzato sia il ruolo significativo dell'Esercito turco nelle operazioni Nato in Afghanistan, Iraq e Kosovo e nelle missioni dell'Ue in Bosnia ed Erzegovina, nonché la presenza di questo importante Stato alleato in varie iniziative regionali. (segue) (Rob)