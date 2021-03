Brasile: in libreria dal 15 marzo libro postumo di Marielle Franco, a tre anni dall'assassinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà in libreria dal 15 marzo il libro "Laboratorio favela. Violenza e politica a Rio de Janeiro", volume postumo di Marielle Franco tradotto da Francesca De Rosa e Alice Izzo. La pubblicazione curata da Tamu Edizioni, raccoglie testi, discorsi e interviste scritti e pronunciati dalla consigliera municipale di Rio de Janeiro durante la sua attività politica, nonché la sua tesi di laurea sulle violenze delle milizie nelle favelas di Rio de Janeiro. Il libro esce a tre anni dall'assassinio di Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes sui cui ancora non è stata fatta giustizia "come un gesto politico, condiviso insieme alla famiglia di Marielle, con l'obiettivo di riaccendere l'attenzione sul caso relativo al suo omicidio, ma soprattutto per consegnare a lettrici e lettori italiani il pensiero di una sociologa e attivista che negli ultimi anni è diventata un simbolo delle lotte per la giustizia sociale in tutto il mondo", riferisce l'editore.Nata e cresciuta nella favela di Maré (Rio de Janeiro), da lì ha iniziato il suo attivismo per i diritti umani. Femminista militante nera e lesbica, laureata in sociologia e specializzata in pubblica amministrazione, è stata eletta consigliera comunale di Rio de Janeiro nel 2016 tra le fila del partito Psol, risultando la quinta candidata più votata. Durante il suo mandato ha coordinato insieme all'attuale deputato federale Marcello Freixo la Commissione di difesa dei diritti umani e cittadinanza dell'Assemblea legislativa di Rio de Janeiro (Alerj), opponendosi alla violenza della polizia militare nelle favelas. Sempre in prima linea nella difesa degli abitanti delle aree dominate dalle milizie e per i diritti delle comunità nere e LGBTQI+, viene assassinata la notte del 14 Marzo 2018 insieme al suo autista Anderson Gomes. Tre anni dopo, il suo omicidio presenta molti lati oscuri e non ha avuto giustizia. (segue) (Brb)