Usa-Iran: sanzionati due membri dei Pasdaran per violazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America hanno imposto sanzioni contro due membri del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc) per la violazione dei diritti umani. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Oggi nel consiglio dei diritti dell'uomo a Ginevra abbiamo espresso chiaramente la nostra preoccupazione in merito agli abusi di cui il governo iraniano continua a rendersi responsabile nei confronti dei suoi concittadini, in particolare la detenzione ingiusta di troppe persone in condizioni deplorevoli", ha precisato Blinken in un comunicato ufficiale. Gli Stati Uniti continueranno ad esplorare tutte le modalità necessarie “perché i responsabili degli abusi e degli attentati ai diritti umani in Iran ne rendano conto", si legge ancora nella nota. L’oggetto specifico delle sanzioni riguarda soprattutto il ruolo dei due Pasdaran, che non potranno più entrare nel territorio degli Stati Uniti, nella conduzione di interrogatori violenti contro i detenuti nella Repubblica islamica.(Nys)