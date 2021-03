Usa: approvata in Arkansas rigida legge su interruzione gravidanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arkansas è il primo Stato Usa nel 2021 a vietare quasi totalmente l’interruzione di gravidanza, a seguito dell’approvazione di una legge locale - la SB6 - che impedisce ai medici di eseguire aborti "tranne che per salvare la vita della madre in caso di emergenza". Lo riferiscono i media Usa. La nuova legge non fa eccezioni per casi di stupro, incesto o anomalie fetali. Coloro che violano la norma rischiano una multa fino a 100 mila dollari e pene detentive fino a dieci anni di carcere. "Firmerò SB6, in considerazione del sostegno che ha ricevuto in sede legislativa e delle mie sincere e consolidate convinzioni a favore della vita", ha commentato in una dichiarazione ufficiale il governatore repubblicano dell'Arkansas, Asa Hutchinson.(Nys)