Bolivia: ex capo delle Forze armate accusato di sedizione è fuggito in Colombia

- Le autorità della Bolivia hanno confermato ieri, 9 marzo, che l'ex comandante delle Forze armate, Sergio Orellana, sul quale pende un mandato di cattura per sedizione e terrorismo per l'accusa di aver forzato le dimissioni dell'ex presidente Evo Morales nel 2019, ha lasciato il paese a novembre del 2020 diretto in Colombia. "Secondo i registri del flusso migratorio, (Orellana) ha lasciato il paese il 16 novembre, da (l'aeroporto) El Alto di La Paz", ha affermato il direttore nazionale della Forza speciale per la lotta al crimine (Felcc), Alberto Aguilar. Il funzionario ha aggiunto che il passo successivo è quello di coordinarsi con la polizia di altri paesi per stabilire dove si trova l'ex capo militare e dar seguito a tutte le "azioni operative" per arrestare Orellana. L'ex capo delle Forze armate è accusato anche delle violenze compiute da unità militari durante le operazioni di repressione delle proteste ordinate, nel novembre del 2019, dal successivo governo ad interim di Jeanine Anez. (segue) (Nys)