Covid: Johnson & Johnson conferma consegna a Ue 200 milioni di dosi vaccino entro fine 2021

- La casa farmaceutica Johnson & Johnson consegnerà ai Paesi dell'Unione europea 200 milioni di dosi del suo vaccino contro il Covid-19 nel 2021. E' quanto confermato dalla casa farmaceutica tramite la sua controllata con sede in Belgio, Janssen Pharmaceutica. Viene riaffermato in questo modo l'impegno a rispettare l'accordo raggiunto con la Commissione europea per la consegna complessiva di 400 milioni di dosi del vaccino anti Covid, la metà delle quali arriveranno entro la fine dell'anno. "Per il bene della trasparenza, presenteremo un aggiornamento della nostra capacità di produzione alla Commissione europea a metà marzo", ha comunicato oggi la casa farmaceutica. "Avvieremo un nuovo impianto di produzione il prima possibile, in particolare attraverso le collaborazioni con Catalent, Reig Jofre e Sanofi Pasteur", aggiunge la nota.(Res)