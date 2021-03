Mondo di Mezzo: Appello bis, 12 anni e 10 mesi a Buzzi e 10 anni a Carminati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvatore Buzzi è stato condannato in appello a 12 anni e dieci mesi di carcere, mentre Massimo Carminati a dieci anni di Carcere. Il presidente della prima corte d’appello di Roma Tommaso Picazio ha pronunciato la sentenza dopo circa 4 ore di camera di Consiglio. Una sentenza rivista dopo che la corte di Cassazione non ha riconosciuto l’aggravante mafiosa, trasformando il nome mediatico del processo da “Mafia Capitale” a “Mondo di Mezzo”, chiedendo alla corte d’appello un nuovo processo per rideterminare le pene. Nel primo processo Buzzi era stato condannato a 19 anni di reclusione e Carminati a 20 anni. (Rer)