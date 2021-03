Brasile: in libreria dal 15 marzo libro postumo di Marielle Franco, a tre anni dall'assassinio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella scheda del libro Tamu edizione sottolinea che "L'enorme mobilitazione generata dal ripudio del suo barbaro assassinio nel 2018 ha fatto di Marielle Franco un simbolo di lotta dentro e fuori dal Brasile. Tre anni dopo questi eventi, l'indagine sull'omicidio di Marielle ha rivelato una rete di complicità tra la classe politica e i gruppi paramilitari, che coinvolgerebbe anche la famiglia presidenziale. Dall'impeachment di Dilma Rousseff, al governo tecnico Temer fino all'attuale regime di Bolsonaro, la società brasiliana vive in un clima di crescente violenza politica aggravato dalle conseguenze economiche e sociali della gestione della pandemia". "Se l'assassinio dell'attivista, la condanna dell'operato della polizia, il genocidio della popolazione nera e la violenza nelle favelas hanno avuto risonanza mondiale, meno conosciuto è invece il contributo politico, militante e teorico che Marielle ci ha lasciato. Laboratorio favela restituisce parte dei suoi discorsi e del suo lavoro di ricerca sulle politiche di sicurezza pubblica nello stato di Rio de Janeiro, ed in particolare sul ruolo delle Unità di polizia pacificatrice (Upp) nella costituzione di uno stato penale perfettamente integrato al progetto neoliberale. Racconta la presenza di Marielle in parlamento, la sua irruzione in uno spazio misogino, patriarcale, razzista e classista; restituisce infine, la sua forte denuncia contro gli abusi della polizia nei confronti degli abitanti delle favelas e l'avanzata di una criminalità organizzata sempre più padrona", riferisce l'editore. (Brb)