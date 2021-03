Covid: Di Maio, nessuno verrà lasciato indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in missione a Cipro per intensificare i rapporti tra i nostri Paesi e creare nuove opportunità per le aziende italiane". E' quanto afferma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Da oltre un anno - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, la pandemia affligge le nostre vite con effetti sanitari ed economici che stanno colpendo la nostra società. È ancora più importante fare rete all’estero e mettere piccole e medie imprese nelle condizioni di esportare i prodotti italiani. Ad oggi hanno perso la vita oltre 100 mila italiani e nel frattempo ci sono case farmaceutiche che non rispettano i contratti firmati. Non è accettabile, abbiamo già bloccato l’export di 250 mila dosi verso altri Paesi e non abbiamo intenzione di indietreggiare: i contratti vanno rispettati, in ballo c’è la vita delle persone". Di Maio, poi, prosegue: "Questa nuova ondata che ci ha colpito è stata caratterizzata da nuove varianti che prendono di mira anche i più giovani, per questo bisogna intervenire con misure più stringenti, accelerare con la campagna di vaccinazione e contestualmente dare aiuti economici a famiglie, imprenditori, partite Iva e lavoratori. È quello che faremo, nessuno verrà lasciato indietro". (Rin)