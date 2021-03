Usa: cani di Biden torneranno a Washington dopo morso a dipendente Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due cani da pastore del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, torneranno presto alla Casa Bianca, dopo che uno dei due ha morso un dipendente, rimasto lievemente ferito. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, dopo che nelle scorse ore l’emittente “Cnn” – citando una fonte a conoscenza dell’incidente – aveva fatto sapere che i due animali erano stati rispediti alla residenza del presidente nel Delaware. "Champ e Major, i cani del presidente e della first lady, si stanno ancora abituando al nuovo ambiente e alle nuove persone che li circondano", ha spiegato Psaki. "Major è stato sorpreso da una persona che non conosceva e ha reagito in modo tale da ferire lievemente un individuo che è stato curato dal personale medico della Casa Bianca “, ha proseguito. L’animale in questione, adottato da un canile proprio nello Stato di origine di Biden, è parte della famiglia presidenziale da novembre 2018. Secondo la fonte anonima citata dalla “Cnn”, Major era solito esibire "un comportamento agitato", abbaiando e "caricando" il personale della sicurezza presidenziale. L'arrivo dei due cani di Biden alla Casa Bianca aveva ripristinato una tradizione interrotta dal suo predecessore, Donald Trump.(Nys)