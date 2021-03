Usa: New York, sesta donna accusa di molestie il governatore Cuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sesta donna si è fatta avanti e ha sollevato accuse di molestie sessuali ai danni del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Lo riferisce il quotidiano "Albany Times-Union", secondo il quale la donna avrebbe riferito di essere stata toccata in maniera inappropriata mentre si trovava nella sua residenza per un impegno di lavoro lo scorso anno. I vertici dell'Assemblea statale di New York hanno chiesto ieri le dimissioni di Cuomo, al centro di due scandali: quello relativo alla mancata segnalazione dei decessi per Covid nelle case di cura per anziani di New York, durante la fase acuta della pandemia di coronavirus, e quello delle presunte molestie sessuali ai danni di ex collaboratrici del governatore, che a questo punto raggiungono il numero di sei. La capogruppo della maggioranza democratica al Senato newyorkese, Andrea Stewart-Cousins, e il presidente democratico dell'Assemblea di quello Stato, Carl Heastie, hanno preso separatamente posizione in favore delle dimissioni di Cuomo: "Ogni giorno emergono nuove testimonianze che distolgono l'attenzione dalla conduzione del governo. Abbiamo accuse di molestie sessuali, un ambiente di lavoro tossico, la perdita di credibilità legata ai dati sui decessi per Covid-19 nelle case di cura e domande in merito alla realizzazione di un importante progetto infrastrutturale", ha dichiarato Stewart-Cousins ieri, 7 marzo. "New York è ancora impegnata con la pandemia, e col suo impatto sociale, sanitario ed economico. Non abbiamo bisogno di un governo quotidianamente distratto. Per il bene dello Stato, il governatore Cuomo si deve dimettere", ha affermato la presidente del Senato newyorchese. Sulla stessa linea il presidente dell'Assemblea Heastie: "Dobbiamo affrontare numerose sfide, e ritengo sia giunto il momento per il governatore di valutare seriamente se sia in grado o meno di rispondere alle esigenze della popolazione di New York", ha affermato il deputato democratico. (segue) (Nys)