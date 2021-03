Cina: nuovo studio Usa documenta volontà Pechino di “distruggere” gli uiguri nello Xingjiang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 gennaio, l'amministrazione dell’ex presidente Usa Donald Trump ha accusato ufficialmente il governo cinese di star mettendo in atto un genocidio nello Xinjiang. Il 27 gennaio scorso, durante la sua prima conferenza stampa da quando è alla guida della diplomazia statunitense, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha confermato la sua opinione sul fatto che la Cina abbia commesso un genocidio contro gli uiguri nella regione dello Xinjiang. Di recente il dossier è tornato al centro del dibattito, dopo che diversi esponenti del Partito repubblicano statunitense hanno fatto appello al presidente Biden affinché boicotti le olimpiadi invernali in programma per il 2022 proprio in Cina. Ultimo in ordine di tempo, l’ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, secondo il quale i Giochi andrebbero boicottati in ragione delle “malevole” attività della Cina. “Spero che i nostri atleti abbiano la chance di partecipare alle Olimpiadi. Lo meritano. Ma, in fin dei conti, non possiamo permettere che gli atleti statunitensi volino a Pechino e premino il Partito comunista cinese mentre questo è impegnato in attività malevole”, ha dichiarato Pompeo alla trasmissione radiofonica del conservatore Hugh Hewitt. “Le Olimpiadi – ha proseguito l’ex capo della diplomazia Usa – sono un’espressione di libertà e di talento sportivo. Organizzarle a Pechino è del tutto inappropriato”. Già diversi esponenti repubblicani avevano suggerito nelle ultime settimane il boicottaggio dei Giochi in Cina: tra questi l’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, considerata – al pari di Pompeo – un possibile candidato alla Casa Bianca per le elezioni del 2024. (Nys)