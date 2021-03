Usa: Trump attacca Biden su crisi migranti, “sta distruggendo il Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad attaccare pubblicamente il suo successore, Joe Biden, per la gestione dei flussi migratori ai confini con il Messico. "Quando ero presidente il nostro confine meridionale era in ottima forma – ha affermato Trump in una nota - Avevamo messo fine alla frode degli asili, bloccato contrabbandieri, trafficanti di droga e di esseri umani. Il muro, nonostante orrendi ritardi dei democratici, sarebbe facilmente stato finito a quest'ora e sta lavorando magnificamente. Il nostro Paese viene distrutto al confine meridionale, una cosa terribile da vedere". (segue) (Nys)