Paraguay: presidente Abdo completa rimpasto di governo ma proseguono le proteste (2)

- Il rimpasto di governo non sembra tuttavia sufficiente a frenare le proteste sociali. E' stata infatti convocata per la quinta giornata di protesta consecutiva nella capitale Assunzione, di fronte al palazzo di governo. I manifestanti chiedono le dimissioni di Abdo, una richiesta che si somma al tentativo di mettere il presidente in stato d'accusa da parte dei deputati del partito Liberale (Plra), all'opposizione. Il Plra, seconda forza alla Camera, può contare con 29 voti in totale su 53 necessari per approvare la mozione (due terzi del totale). Il deputato liberale Celso Kennedy ha ammesso che l'unica possibilità per far avanzare l'iniziativa è il verificarsi di una fronda nel partito Colorado, in particolare della corrente che fa capo all'ex presidente Cartes. "Abbiamo la responsabilità storica di accompagnare le richieste della cittadinanza", ha detto il deputato liberale, che ha spiegato che una delle motivazioni principali della decisione "è la corruzione nell'amministrazione pubblica". (Abu)