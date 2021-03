Cina: nuovo studio Usa documenta volontà Pechino di “distruggere” gli uiguri nello Xingjiang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che un'organizzazione non governativa intraprende un'analisi legale indipendente sulle accuse di genocidio nello Xinjiang. L’emittente statunitense “Cnn” ha visionato in anteprima una copia completa del rapporto. Secondo il dipartimento di Stato Usa, sino a 2 milioni di uiguri sarebbero finiti in una vasta rete di centri di detenzione in tutta la regione, dove ex detenuti affermano di essere stati sottoposti a indottrinamento, abusi sessuali e persino sterilizzati con la forza. La Cina respinge completamente le accuse, affermando che i centri sono necessari per prevenire l'estremismo religioso e il terrorismo. Azeem Ibrahim, direttore delle iniziative speciali del Nis e coautore del nuovo rapporto, ha afferma che ci sono "prove schiaccianti" a sostegno dell’accusa di genocidio. "Parliamo di una grande potenza globale, la cui leadership è l'artefice di un genocidio", ha spiegato. Sebbene la violazione di un solo atto della già citata Convenzione Onu costituirebbe una condizione sufficiente perché si possa parlare di genocidio, il rapporto afferma che il governo cinese ha soddisfatto tutti i criteri con le sue azioni repressive nello Xinjiang. "Le politiche e le pratiche cinesi contro gli uiguri nella regione devono essere viste nella loro totalità, il che equivale a un intento di distruggere gli uiguri come gruppo, in tutto o in parte", afferma il rapporto. La Convenzione sul genocidio non prevede pene specifiche per Stati o governi responsabili di questo tipo di crimine, ma lo studio sottolinea che gli altri 151 firmatari “hanno la responsabilità di agire”. (segue) (Nys)