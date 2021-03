Usa: Trump attacca Biden su crisi migranti, “sta distruggendo il Paese” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden si rifiuta per ora di definirla una “crisi”, ma l’ondata di migranti in arrivo negli Stati Uniti dal Messico sta mettendo in questi giorni in forte difficoltà la Casa Bianca. I numeri sono impressionanti: nel solo mese di febbraio le guardie di frontiera statunitensi hanno fermato quasi 100 mila migranti al confine con il Messico, in aumento rispetto ai 78 mila di gennaio. Il “New York Times” pubblica documenti inediti dell’agenzia federale per l’immigrazione, secondo i quali il numero di minori non accompagnati entrati irregolarmente negli Usa si è triplicato nelle ultime due settimane, attestandosi a quota 3.250. E circa 19 mila migranti, adulti e minori, sarebbero stati fermati dagli agenti di frontiera solo dal primo marzo scorso. Un flusso incessante che mette a rischio l’approccio “umano” promosso da Biden in tema di accoglienza. Molti dei giovani immigrati sono stati trasferiti in strutture di detenzione all’interno delle quali, tuttavia, per legge non possono restare per più di tre giorni. I minori dovrebbero essere portati in strutture di accoglienza del dipartimento della Salute e dei servizi umani, la cui capienza è stata però limitata dalle misure per il contrasto della pandemia di Covid-19. (Nys)