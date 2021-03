Energia: Usa, amministrazione Biden sostiene gadsotto PennEast in cotroversia fondiaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto PennEast è un progetto proposto un consorzio di cinque società energetiche per trasportare il gas naturale dalla regione di Marcellus Shale, in Pennsylvania, al New Jersey. L’infrastruttura andrebbe da Dallas, nella contea di Luzerne, a Pennington, nella contea di Mercer nel New Jersey, percorrendo una distanza di circa 185 km. Come l'amministrazione Biden, anche quella dell’ex presidente Donald Trump si era schierata con PennEast, sostenendo che "è il governo federale ad avere”l'autorità primaria per determinare se sono necessarie condutture aggiuntive e strutture correlate e, in tal caso, dove dovrebbero essere collocate e chi dovrebbe servire". (Nys)